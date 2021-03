Dezentrale Impfaktion in der Samtgemeinde Boffzen klappt prima

Boffzen. Boffzens Samtgemeindebürgermeister Tino Wenkel ist mächtig stolz: 450 Bürger über 80 Jahre ließen sich in den vergangenen Tagen in Boffzen, Fürstenberg, Derental und Lauenförde vom Mobilen Impfteam des Impfzentrums Holzminden „pieksen“. Die erste dezentrale Impfaktion im Kreis Holzminden hat bestens geklappt – vor allem auch dank einer großen Zahl ehrenamtlicher Helfer. Die hatte Wenkel schon nach 30 Minuten zusammentelefoniert – und nach weiteren drei Stunden waren 661 persönliche Anschreiben an die impfberechtigten Bürger fertig. Boffzen hat gezeigt, wie es laufen kann. Jetzt sind die anderen Kommunen an der Reihe. Denn die dezentralen Impfaktionen sollen fortgesetzt werden.(rei)

Mehr lesen Sie im TAH am 6. März 2021