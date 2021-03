Die Coronazahlen steigen weiter an: 13.435 Neuinfektionen und 249 Todesfälle

Das Robert-Koch-Institut (RKI) verzeichnet am Mittwoch, 17. März, innerhalb eines Tages 13.435 Corona-Neuinfektionen und 249 weitere Todesfälle. Das sind deutlich mehr als eine Woche zuvor. Am Mittwoch, 10. März, waren die 9.146 Neuinfektionen gemeldet worden. Auch die Zahl der innerhalb von sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) steigt wieder deutlich an: Sie liegt laut RKI bei 86,2 und damit höher als am Vortag (83,7).

Den vierten Tag in Folge haben drei Bundesländer ein Fallaufkommen über der Notbremsen-Marke von 100 neu registrierten Corona-Infektionen innerhalb von sieben Tagen je 100.000 Einwohner aufweisen. Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen liegen weiterhin über der 100er-Schwelle. Auch in Bayern, Berlin, Brandenburg, Hessen und Nordrhein-Westfalen steigen die Sieben-Tage-Inzidenzen deutlich an. Bayern und Hessen haben demnach die 90er-Schwelle überschritten. Niedersachsens Inzidenz liegt bei 75,4. Von den 412 Landkreisen und Städten überschreiten am Mittwoch 126 (Dienstag: 124, Montag: 117, Sonntag: 98) die 100er„Notbremse“. Von den 20 Kreisen und Städten mit den höchsten Werten liegen allein neun in Bayern und acht in Thüringen. (fhm)