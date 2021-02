Die Dorfentwicklung in Bevern geht weiter

Diese beiden Fachwerkhäuser werden abgerissen, um hier einen „Dorfplatz“ an der Breslauer Straße gestalten zu können. Foto: rei

Bevern. Ein Wunder eigentlich, dass die beiden Häuser noch stehen und nicht längst in sich zusammengefallen sind. Mehrfach schon hat der TAH in den vergangenen Jahren über sie berichtet, hat den desolaten Zustand der Gebäude dokumentiert. Zuletzt ging es nicht mehr darum, die kleinen Fachwerkhäuser zu „retten“, sondern ganz klar um ihren Abriss. Die Gemeindevertreter hoffen, hier Platz schaffen zu können für die umliegenden Anwohner. Jetzt ist es offenbar soweit.

Beide Häuser stehen auf winzigen Grundstücken, die kaum ein paar Quadratmeter Außenfläche bieten. Dadurch sind sie noch unattraktiver als so manch anderes Fachwerk-Schätzchen, das Bevern zu bieten hat. Trotzdem war es viele Jahre nicht möglich, solch alte Häuser einfach abzureißen. Da hat sich in den Köpfen der Denkmalpfleger und Dorfentwickler wohl einiges verändert in der letzten Zeit. (rei)

Mehr lesen Sie im TAH am 3. Februar 2021