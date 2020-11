Die Dreharbeiten für den Holzmindener „Tatort“ laufen!

Holzminden. Jetzt hat Holzminden seinen „Tyrannenmord“: Die Dreharbeiten für den „Tatort“ mit Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring) und Julia Grosz (Franziska Weisz) laufen. In Corona-Zeiten weitgehend abgeschottet, ermittelt das „Tatort“-Duo gerade im Internat Solling. Dort ist der 17-jährige Sohn eines Botschafters verschwunden und ein Erpresserschreiben taucht auf. Jochen Bitzer („Der Fall Jakob Metzler“, „Die vierte Gewalt“) hat das Drehbuch für die NDR-Tatortfolge geschrieben. Regisseur Christoph Stark („Letzte Spur Berlin“, „Der Alte“) setzt sie bis zum 9. Dezember in und um Holzminden – auch in einer Wohnung in Wesernähe wird gedreht – sowie in Hannover in Szene. Sendetermin ist voraussichtlich im Frühjahr 2022. Und darum geht es im „Tyrannenmord“, der bislang nur ein Arbeitstitel ist... (bs)

