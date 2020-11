Die ehemalige Oberförsterei Scharfoldendorf

Eschershausen. Für den Monat November erläutert der Stadtarchivar Dr. Andreas Reuschel das Kalenderblatt, das die Oberförsterei Scharfoldendorf zeigt. Auf der Postkarte sieht man die Oberförsterei Scharfoldendorf um 1910. Allerdings steht darauf fälschlicherweise: Eschershausen i. Br. Oberförsterei. Wie der Name Oberförsterei schon andeutet, unterstanden ihr mehrere Förstereien im Umkreis, so auch die Försterei in Eschershausen. Die zentrale Institution für den Bereich Wald war während der Zeit des Herzogtums Braunschweig um 1900 in Scharfoldendorf und nicht in Eschershausen. Warum auf der Postkarte Eschershausen und nicht Scharfoldendorf steht, kann nur vermutet werden. Der Name „Eschershausen“ ließ sich sicher besser vermarkten.

