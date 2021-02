Die ersten Impftermine sind gebucht, doch es läuft immer noch nicht rund

Die Lieferung der Impfstoffe läuft auch in Holzminden an.

Kreis Holzminden. Die Schlagzeile machte Hoffnung: „Es gibt noch freie Impftermine!“ zitierte der TAH in der Dienstagausgabe den Landkreis-Pressesprecher Peter Drews. Er empfahl den Anruf bei der Impfhotline des Landes Niedersachsen, die allein für die Vergabe der Impftermine zuständig ist. Nur: Wer dort tatsächlich durchkam, wurde bitter enttäuscht: Einen Termin gab es nicht, nur das Angebot, in die Warteliste aufgenommen zu werden. Irritiert, verständlicherweise auch wütend, griffen die enttäuschten Impfberechtigten noch einmal zum Telefonhörer und luden ihren Frust beim Landkreis und in der TAH-Redaktion ab. Die bat das zuständige Sozialministeirum in Hannover um eine Stellungnahme. Was ist da wieder schief gelaufen mit der Impfkampagne? Der Landkreis hat doch freie Impftermine nach Hannover gemeldet, warum konnten sie nicht gebucht werden? Und was ist mit den Menschen auf der Warteliste, wann bekommen sie ihren Termin? (bs/spe)

