Die Fähre Polle fährt wieder ab Donnerstag

Polle. Am 12. Februar hat die Fähre in Polle den Fährbetrieb einstellen müssen. Der Grund: Die Temperaturen waren im Keller, Eisgang auf der Weser und Eisbildung in den Anlegebereichen machten einen sicheren Fährbetrieb unmöglich. Inzwischen ist das Winter-Intermezzo beendet und die Fähre in Polle kann ihren Betrieb wieder aufnehmen. Erste Fahrt ist am Donnerstag, 18. Februar, um 6.30 Uhr. TAH-Leser Marcus Hüskes hat die im Eis ruhende Fähre mit der Kamera festgehalten und das beeindruckende Foto dem TAH zur Verfügung gestellt. Herzlichen Dank dafür. (bs)