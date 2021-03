Die Feuerwehren im Kreis Holzminden trauern um Wolfgang Brandt

Stadtoldendorf. Die Nachricht war ein Schock für die Feuerwehrleute im Landkreis Holzminden. Wolfgang Brandt, Kreisausbildungsleiter der Feuerwehr und erst im Dezember von seinen Feuerwehrkameraden erneut zum Regierungsbrandmeister gewählt, ist plötzlich und unerwartet verstorben. Wolfgang Brandt wurde 60 Jahre alt.

Wolfgang Brandt war ein Feuerwehrmann mit Leib und Seele: Seine Laufbahn in der Freiwilligen Feuerwehr begann im Jahre 1974, damals trat er in die Jugendfeuerwehr Stadtoldendorf ein. Nach seinem Wechsel in die Einsatzabteilung 1978 übernahm er früh Verantwortung für seine Kameradinnen und Kameraden. 1991 wurde er Gruppenführer, später Zugführer in seiner Heimatwehr. Seine Aus- und Weiterbildung führten ihn schließlich bis zur Ebene des Verbandsführers.

Seit Dezember 2014 war Wolfgang Brandt Regierungsbrandmeister des Aufsichtsbereiches 1 der Polizeidirektion Göttingen und zuletzt des Niedersächsischen Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz. Zu seinem Aufsichtsbereich gehörten die Feuerwehren in den Landkreisen Hameln-Pyrmont, Holzminden, Nienburg und Schaumburg.

Seit 1990 hat Wolfgang Brandt maßgebend die Ausbildung der Einsatzkräfte im Landkreis Holzminden geprägt, in den letzten 17 Jahren als Kreisausbildungsleiter. Dieses Amt übernahm er im Jahr 2004 von seinem Vorgänger Rolf Dieter Röttger, dem er zuvor bereits als Lehrgangsleiter, und zuletzt auch als Regierungsbrandmeister nachfolgte. Bis zuletzt verband Rolf Dieter Röttger und Wolfgang Brandt nicht nur der gemeinsame Dienstweg, sondern auch eine enge Feuerwehrfreundschaft.

Durch sein Engagement für die Ausbildung der Feuerwehrkräfte im Landkreis Holzminden ist Wolfgang Brandt maßgeblich mitverantwortlich für den hohen Ausbildungsstand seiner Kameradinnen und Kameraden. Darüber hinaus stellte er immer wieder sein Fachwissen als Wertungsrichter bei vielen Wettkämpfen, auch außerhalb des Landkreises, unter Beweis.

Von 2009 bis 2014 erhielt er das Vertrauen seiner Kameraden und des Kreistages zur Ausübung des Amtes eines stellvertretenden Kreisbrandmeisters. Durch seine Arbeit, aber auch durch seine Persönlichkeit gewann er eine große Wertschätzung seiner Kameradinnen und Kameraden. Er stand bis zuletzt für seine Kameradinnen und Kameraden ein und hatte stets für jeden ein offenes Ohr. Dafür schätzten sie ihn weit über die Landkreisgrenzen hinaus.

Auf Grund seines langjährigen Wirkens für die Feuerwehren und in der Verbandsarbeit wurde ihm im Jahr 2012 das Deutsche Feuerwehrehrenkreuz in Silber und im Jahr 2019 die Bandschnalle des Kreisfeuerwehrverbandes Holzminden für besondere Verdienste verliehen.

Mit Wolfgang Brandt verlieren die Feuerwehren im Landkreis Holzminden und im Land Niedersachsen eine herausragende Persönlichkeit, die sich über Jahrzehnte um das Feuerwehrwesen verdient gemacht hat.