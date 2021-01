Die Förderschule nach Eschershausen? Ja – aber...

Holzminden/Eschershausen. Die wichtigste Nachricht hat für Frauke de Vries so gar nichts mit der Standortfrage zu tun. Die wichtigste Nachricht ist für die Leiterin der Schule an der Weser die: Der Kreistag hat in seiner schulpolitischen Entscheidung der Förderschule Geistige Entwicklung Priorität zugeschrieben. „Endlich“, freut sich die Schulleiterin, die im alten Schulgebäude in Holzminden mit der Enge und baulichen Mängeln zu kämpfen hat. In der Vergangenheit hat ihr dieses Signal gefehlt. Jetzt ist es da. Und mit ihm ein Wegweiser, der Richtung Eschershausen zeigt. Im Schulzentrum dort könnte die Förderschule Geistige Entwicklung zukünftig ihr neues Domizil finden. Geht es nach dem Beschluss des Kreistages, gemeinsam mit einem Zentrum für Inklusion. Frauke de Vries kann sich das auch gut vorstellen, weist im Gespräch mit dem TAH aber auch auf eine ganze Reihe von Hürden, die aus dem Weg geräumt werden müssen. Hürden, die eventuell zu groß sein dürften... (bs)

