Die Forst räumt auf im Wald

Grünenplan/Alfeld. Am Montag, 22. Februar, ab 7.30 Uhr beginnen Verkehrssicherungsmaßnahmen am Heiligenhölzchen bei Alfeld. Die Niedersächsischen Landesforsten entfernen trockene abgestorbene Bäume und Äste, um die Gefahren durch herabfallendes Totholz zu vermeiden. Der Maßnahme erfordert eine Sperrung des Fuß- und Radweges, welcher durch das Heiligenhölzchen führt. Am 23. Februar wird die Sperrung ab 17 Uhr aufgehoben und der Weg für den Besucherverkehr wieder freigegeben.

