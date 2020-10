Die Frage im Kreistag Holzminden: Geld contra Leben?

Kreis Holzminden. Das Klima im Kreistag wird frostig. Das liegt zum einen daran, dass in der Sitzung am späten Montagnachmittag alle halbe Stunde die Türen in der Holzmindener Stadthalle weit aufgerissen werden, dass liegt zum anderen an der unversöhnlichen Atmosphäre, die zwischen dem bürgerlichen Lager und dem rot-rot-grünen Lager zu herrschen scheint, wenn es um Anträge der jeweils anderen Seite geht. Deutlich wird das am Montag gleich zweimal: Bei der Diskussion um die Einführung der Notfall-App „Mobile Retter“. Und bei der Frage, ob der Landkreis Holzminden als „Sicherer Hafen“ der Bundesregierung das Angebot unterbreiten soll, geflüchtete Menschen aus dem abgebrannten Lager Moria auf Lesbos aufzunehmen. Vorweg: Beide Anträge finden schließlich eine Mehrheit.

Das Thema Notfall-App beschäftigt die Kreispolitik bereits das ganze Jahr. Im Januar hatte die CDU den Antrag eingebracht, der in der Diskussion bereits dreimal modifiziert und zwischenzeitlich auch mit Hameln abgestimmt wurde. Auch dort interessiert man sich für die Einführung der App.

Die Idee dahinter: Parallel zum Rettungsdienst können sich geschulte Ersthelfer über diese App registrieren lassen... (bs)

