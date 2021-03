Die Freiwillige Feuerwehr Silberborn hat einen neuen Ortsbrandmeister

Silberborn. Die Weichen waren in der Sitzung des Stadtrates Holzminden am 9. März gestellt, jetzt konnte Vollzug vermeldet werden: In einer kleinen Feierstunde ohne großes Brimborium hat die Ortsfeuerwehr Silberborn ihren Führungswechsel vollzogen. Dr. Nils-Peter Kriegel hat sein Amt niedergelegt und wurde offiziell aus dem Ehrenbeamten-Verhältnis entlassen. Sein Nachfolger an der Spitze der Silberborner Wehr ist Christoph Penke-Wevelhoff, der zuvor als Stellvertretender Ortsbrandmeister entlassen werden musste. Zudem gibt es mit Robin Böker einen neuen Stellvertretenden Ortsbrandmeister. (ue)

