Die Inzidenz im Kreis Holzminden bleibt unter 50

Die Karte auf dem Dashboard des Robert Koch-Instituts klassifiziert in dunkelrot Kreise mit einer Inzidenz über Inzidenz 100, in rot Kreise über Inzidenz 50, dunkelgelb Kreise über Inzidenz 35 und hellgelb Kreise mit einer Inzidenz unter 35. Foto: RKI

Am zweiten Tag in Folge unterschreitet die Inzidenz im Kreis Holzminden den Grenzwert von 50. Das Robert Koch-Institut (RKI) veröffentlicht am Mittwoch, 2. Juni, einen Wert von 49,7. Fünf Werktage in Folge muss die Inzidenz unter 50 bleiben, damit Beschränkungen aufgehoben werden können. In allen anderen Kreisen des Weserberglandes liegt die Inzidenz teilweise deutlich unter 50: Kreis Höxter 37,8, Kreis Hameln-Pyrmont 11,4, Kreis Northeim 30,2. Die bundesweite Inzidenz liegt bei 36,8. (fhm)