Die Inzidenz im Kreis Holzminden sinkt weiter

Kreis Holzminden. Die Zahl der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage auf 100.000 Einwohner im Landkreis Holzminden, die sogenannte Inzidenz, geht weiter zurück. Landesgesundheitsamt Hannover und Robert-Koch-Institut Berlin melden für den Kreis Holzminden am Sonntag, 31. Januar, einen Wert von 59.6. Am Freitag waren es noch 61,0. Insgesamt sind in den vergangenen sieben tagen 42 Neuinfektionen im Landkreis Holzminden registriert worden.

Im Kreis Höxter waren bis zum 31. Januar 3.496 laborbestätigte Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus erfasst (20 bestätigte Infektionen mehr als am Vortag). Davon gelten 2.942 Personen als genesen (45 Personen mehr als am Tag zuvor) und 458 Personen als noch aktiv infiziert (26 Personen weniger als am Vortag). Eine weitere Person aus dem Kreis Höxter, die positiv getestet war, ist verstorben. Die Person war 54 und wohnte in Brakel. Damit sind seit Beginn der Pandemie 96 positiv getestete Personen im Kreis Höxter verstorben. Die Inzidenz beträgt für den Kreis Höxter laut Robert-Koch-Institut 136,184. (fhm)

Mehr lesen Sie im TAH vom 01.02.2021.