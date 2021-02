Die Müllabfuhr im Kreis Holzminden fährt – wo es möglich ist

Kreis Holzminden. Am Montag musste die AWH vor den Schneemassen kapitulieren und hatte alle Abfallsammeltouren gestrichen. Seit Dienstag aber versucht die AWH wieder, die Touren für Rest- und Biomüll sowie Altpapier zu fahren. Eine Ausnahme ist der Sperrmüll, die Abfuhr wird die ganze Woche ausfallen.

Witterungsbedingt ist aber auch eine Leerung der Abfallbehälter für Rest- und Biomüll sowie Altpapier nicht überall möglich. Dort wo verschneite Straßen ein Durchkommen nicht erlauben und die Abfallbehälter für die Mitarbeiter nicht zugänglich sind, kann eine Leerung nicht erfolgen. Diese kann auch nicht nachgeholt werden. All diejenigen, deren Tonnen wegen der widrigen Umstände nicht geleert werden konnte, bittet die AWH um Verständnis und Entschuldigung. Sollte es für den einen oder anderen Kunden nicht machbar sein, mit dem Restmülltonnenvolumen bis zur nächsten Leerung auszukommen, wird die AWH dort, wo nicht geleert werden konnte, versuchen, auch beigestellte kleinere Mengen noch mitzunehmen.

Das Entsorgungszentrum in Holzminden ist seit Dienstag wieder geöffnet. Die AWH Standorte in Bodenwerder und Delligsen sind jedoch wegen des Wintereinbruchs weiterhin geschlossen und auch die Wertstoffsammelplätze in Bevern, Boffzen, Eschershausen, Polle und Stadtoldendorf können am Sonnabend, 13. Februar, nicht öffnen.

Die AWH bittet ihre Kunden um Verständnis.