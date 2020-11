Die Neue aus der „Rasselbande“ in Holzminden

Holzminden. Schon 2013 wurde die „Rasselbande“ als erste Großtagespflegestelle in der Stadt Holzminden eröffnet. In den großzügigen, kinderfreundlich gestalteten Räumen, können bis zu acht Kinder im Alter von ein bis drei Jahren betreut werden. Im November stand in der „Rasselbande“, angeschlossen an die Räume des Vereins Kinderbetreuung, jetzt ein Betreuerwechsel an: Nach einem herzlichen Dank an die bisher tätigen Tagesmütter wurde Stephanie Mutschke ein „herzliches Willkommen“ ausgesprochen.

Wer Interesse an einem Betreuungsplatz in der „Rasselbande“ hat, wendet sich gerne an die Fachberaterinnen des Vereins Kinderbetreuung Holzminden unter der Telefonnummer 05531/5545 oder E-Mail-Adresse info@kinderbetreuung-holzminden.de.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 13. November