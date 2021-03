Die Schulen und die Inzidenz 100

Kreis Holzminden. In Niedersachsen hat am Montag auch für weitere Schuljahrgänge der Unterricht im Wechselmodell (Szenario B) begonnen; allerdings nur in den Landkreisen, in denen die amtliche Inzidenz unter 100 liegt.

Um zu verhindern, dass es in Landkreisen und kreisfreien Städten, die sich um die 100er Inzidenz herum bewegen, zu kurzfristigen Veränderungen in Kitas, Großtagespflege und Schulen kommt, wurden in der niedersächsischen Corona-Verordnung erneut einige Klarstellungen eingefügt: Ein Wechsel zurück zur Notbetreuung in Kitas beziehungsweise zurück zu der bis zum 5. März praktizierten Beschulung im Wechselmodell ohne Präsenzpflicht nur in Grundschulen, Förderschulen für geistige Entwicklung und Abschlussklassen soll nur dann erfolgen, wenn die Inzidenz von 100 an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten wird.

