Die Störche können kommen: In Pegestorf ist das Nest bereitet

Pegestorf. Der Frühling naht, zurzeit sind auch die Zugvögel schon längst wieder auf ihrem Weg zurück in unsere Gefilde. Auch der Weißstorch gehört dazu, er ist im Weserbergland kein seltener, aber in der Regel immer noch gern gesehener Gast. Manchmal jedoch müssen die Bedürfnisse von Mensch und Tier behutsam aufeinander abgestimmt werden. In Pegestorf war das jetzt der Fall. Dort konnte ein im vergangenen Jahr auf einem Schornstein gebautes Storchennest erfolgreich auf ein neues Dach umgesetzt werden, wo es niemanden stört. Auf dem Hof der Familie Kramp haben die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises und die Naturschutzstiftung einen geeigneteren Nistplatz für die Störche gefunden.

