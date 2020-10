Die TAH-Lieferkette startet wieder

Kreis Holzminden. Es ist beschlossen. Deutschland muss wieder in den Lockdown. Restaurants und Cafés bleiben ab Montag geschlossen. Zum zweiten Mal müssen wir gemeinsam eine schwere, eine außergewöhnliche Zeit überstehen. Und zusammenrücken! Der TAH hat bereits im Frühjahr, beim ersten Lockdown, die Aktion „Wir helfen mit der TAH-Lieferkette“ ins Leben gerufen. Und will als verlässlicher Partner auch jetzt wieder die Gastronomen unterstützen. In dieser Lieferkette soll in den TAH-Print-Ausgaben und online aufgelistet werden, welche Gastronomen welchen Liefer- und/oder Abholservice anbieten.

Wer das kostenfreie Angebot nutzen möchte, sendet eine einfache Mail an anzeigen@tah.de , die alle wichtigen Angaben enthalten sollte (Firmenname, Adressse, Öffnungszeiten, Telefonnummer für den Kundenkontakt und welcher Service angeboten wird). Der TAH wird erneut unter der Überschrift „Wir helfen mit der TAH-Lieferkette“ sowohl in der aktuellen Printausgabe als auch auf seiner Homepage www.tah.de die Angebote auflisten und ständig aktualisieren. (bs)