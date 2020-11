Die Wehrtafel im Keller des Pfarrhauses Boffzen

Boffzen. Am Volkstrauertag steht das Gedenken an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft im Mittelpunkt. Manfred Bues, Ratsherr der Gemeinde Boffzen, hat sich im Vorfeld des Volkstrauertags 2020 mit diesem Gedenken in Boffzen in den vergangenen Jahrzehnten befasst und hat dabei ein altes Stück Erinnerung im Keller des Pfarrhauses gefunden. In der Abhandlung von Dr. Matthias Seeliger über die Gemeinde Boffzen war Bues auf die Geschichte des Kriegerdenkmals in Boffzen gestoßen, das 1928 errichtet wurde. Doch das war nicht das erste Gedenken an die Gefallenen in Boffzen... (fhm)

