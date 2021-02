Diebe stehlen 50 Tonnen Streusalz aus Silo von Straßenmeisterei in Niedersachsen

Rund 50 Tonnen Streusalz haben Diebe in Niedersachsen aus einem Silo einer Straßenmeisterei gestohlen. Wie die Polizei am Donnerstag in Diepholz mitteilte, entwendeten die unbekannten Täter das Salz unbemerkt zwischen Dienstag vergangener Woche und Montag dieser Woche in der Gemeinde Sulingen. Nach Angaben der Beamten dürften die Diebe zum Transport ihrer Beute mehrere größere Fahrzeuge benötigt haben. Sie riefen mögliche Zeugen auf, sich zu melden.Diepholz (AFP) / © 2021 AFP