Digitaler Bürgerdialog mit Ministerpräsident Weil und Landrat Schünemann

Holzminden/Hannover. Ministerpräsident Stephan Weil lädt heute Abend zum Bürgerdialog ein. Zusammen mit Holzmindens Landrat Michael Schünemann freut er sich auf einen interessanten Austausch mit Bürgerinnen und Bürgern – diesmal als reine Online-Veranstaltung. Die digitale Gesprächsrunde beginnt um 18 Uhr und endet gegen 19.30 Uhr. Es gibt sowohl auf der Facebook-Seite des Ministerpräsidenten als auch auf dem Youtube-Kanal der Landesregierung die Möglichkeit, an dem Bürgerdialog teilzunehmen und Fragen zu stellen.

Facebook-Seite des Ministerpräsidenten. Ein eigener Facebook-Account ist nicht notwendig. www.facebook.com/Ministerpraesident.Stephan.Weil/

Youtube-Kanal der Landesregierung. www.youtube.com/watch

Ursprünglich wollte Ministerpräsident Stephan Weil an diesem Donnerstag in Holzminden im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Arbeit und Dialog“ im Gesundheitsamt des Landkreises Holzminden mitarbeiten. Da sich der Ministerpräsident derzeit aufgrund eines Cornafalls in der Staatskanzlei in häuslicher Quarantäne befindet, kann dieser Arbeitseinsatz leider nicht stattfinden. Der im Anschluss vorgesehene Bürgerdialog wird nun als Online-Veranstaltung durchgeführt.