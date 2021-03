Donnerstag wird turbulent - Böen über Tempo 100 möglich

Sturmtief Klaus beschert uns am Donnerstag turbulentes Wetter. Regional drohen Böen über Tempo 100. Nach einem wechselhaften und meist milden Freitag zieht am Samstag bereits der nächste Sturm auf, warnen die Wetterexperten von WetterOnline.

Am Donnerstag erreicht Sturmtief Klaus den Westen und Norden des Landes bereits in den Frühstunden mit kräftigem Regen. Vom Niederrhein bis zur Nordseeküste sind dann Windböen zwischen 60 und 80 Kilometer pro Stunde zu erwarten. Am Nachmittag ziehen von Benelux her Schauer und Gewitter durch, die mit einzelnen Böen über Tempo 100 einhergehen. Örtlich sind sogar Orkanböen denkbar. In den südlichen Landesteilen ist der Wind schwächer, dort wird es ebenfalls sehr nass. Die Höchstwerte liegen zwischen 8 und 13 Grad.

Am Freitag wechseln sich zunächst Sonne und Wolken ab. Besonders im Norden und Osten gibt es ein paar Regenschauer, oberhalb von 400 Meter Höhe rieseln Schneeflocken. Am Nachmittag kommen im Westen neue Regenfälle an, die bis zum späten Abend die Landesmitte erreichen. Mit 8 bis 12 Grad bleibt es insgesamt noch mild. Es weht weiterhin ein ruppiger West- bis Südwestwind mit stürmischen Böen. Später sind im Westen Nordrhein-Westfalens und Niedersachsens auch schwere Sturmböen bis 90 Stundenkilometer nicht auszuschließen.

Am Samstag droht der nächste Sturm. Diesmal sind der Westen und Süden gefährdet. Selbst im Flachland drohen Böen bis 100 Stundenkilometer. Die Höchstwerte reichen von 6 bis 12 Grad, am Alpenrand sind mit Föhn kurzzeitig bis 15 Grad möglich. An den Folgetagen bleibt es sehr wechselhaft mit Regen und noch viel Wind. Zudem fließt etwas kühlere Luft ein.