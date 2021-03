Doppelter Regenbogen über Heidbrink

Polle. Sturmtief Klaus bescherte den Kreis-Holzmindenern am Donnerstagnachmittag ganz besondere Wetter-Stimmungen, darunter auch wunderschöne Regenbögen. Ein besonderes Phänomen konnte Hobbyfotografin Annette Mokross aus Polle mit ihrer Kamera festhalten: Einen doppelten Regenbogen über dem Heidbrink, den man selten in so toller Symmetrie und Vollendung zu sehen bekommt. Dieser Anblick ließ Orkanböen und Regengüsse für einen Moment vergessen. (rei)