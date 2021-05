Drei Kirchengemeinden feiern gemeinsam im Liebigstadion

Holzminden. Dort wo – hoffentlich – bald wieder Sportfreunde Platz nehmen, um Spieler des SV Holzminden anzufeuern oder die Stabhochspringer des MTV zu erleben, saßen am Pfingstmontag über 150 Christen, um gemeinsam einen Pfingstgottesdienst zu feiern. Pfingstmontag ist der Tag der Ökumene, deshalb fanden sich in Holzminden die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde, die katholische St. Josef-Gemeinde und die evangelische Freikirche zusammen. „Bringen Sie ihre Taube mit“lautete das Motto dieses Openair-Gottesdienstes, der musikalisch vom Posaunenchor Holzminden begleitet wurde. Am Ende eines eindrucksvollen Gottesdienstes wurde mit dem Symbol des Heiligen Geistes, der Taube, noch ein starker Moment geschaffen. Tauben, die während des Gottesdienstes, in zwei Behelfskäfigen saßen, wurden von der Pastorin freigelassen. (fhm)

