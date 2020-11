Drei neue Corona-Infektionen im Kreis Holzminden

Kreis Holzminden. Am Montagabend, 2. November, sind drei neue Positivfälle mit dem Coronavirus beim Kreis Holzminden gemeldet worden. Damit gibt es im Landkreis nun insgesamt 20 akute Fälle. Die Gesamtzahl der im Landkreis seit März laborbestätigten Infizierten liegt bei 168. 141 davon gelten als ehemals positiv getestet, sieben sind verstorben. In Quarantäne befinden sich im Moment 88 Personen. Im Kreis Höxter geht die Zahl der akuten Infektionen zurück. Hier wurden am Dienstag, 3. November, 222 akute Fälle gemeldet. Am Vortag waren es noch 239. Insgesamt sind seit März 749 Fälle bestätigt worden. 508 gelten als genesen, 19 sind mit oder an Corona verstorben. Das Robert-Koch-Institut meldet am Dienstag, 3. November, bundesweit 15.352 neue Infektionen in den vergangenen 24 Stunden. 131 Menschen sind verstorben. (fhm)