Drei neue Fälle – 40 akute Infektionen im Kreis Holzminden

Kreis Holzminden. Über das Wochenende sind drei neue positive Befunde für Getestete eingetroffen. Das teilt der Landkreis Holzminden am Montagvormittag, 16. November, mit. Damit liegt die Anzahl akuter Fälle im Landkreis Holzminden bei 40. Die Gesamtzahl der im Landkreis seit Beginn der Pandemie im März laborbestätigten Infizierten liegt bei 209. 162 davon gelten als ehemals positiv getestet, sieben sind verstorben. In Quarantäne befinden sich im Moment 205 Personen. Die 7-Tage-Inzidenz (Zahl der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage auf 100.000 Einwohner) liegt im Landkreis Holzminden nach Angaben des Landesgesundheitsamtes weiterhin unter 35. Der am Montag ermittelte Wert ist 25,5. Damit hält der Kreis Holzminden weiterhin den niedrigsten Wert in Niedersachsen. Es gibt mit Goslar und Wilhelmshaven nur noch zwei weitere Kreise in Niedersachsen, die unter der ersten Corona-Gefährdungsgrenze von 35 liegen. (fhm)