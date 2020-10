Drei Schwerverletzte: Schwerer Unfall zwischen Reileifzen und Forst

Reileifzen. Auf der Landstraße zwischen Reileifzen und Forst hat sich am Freitag, 30. Oktober, gegen 14.20 Uhr ein schwerer Unfall ereignet. Eine Fahrerin war mit ihrem Audi A 3 auf dem Weg von Reileifzen nach Forst. Mit im Wagen war ein Beifahrer. Auf dem abschüssigen Streckenabschnitt kam die Frau ausgangs einer Rechtskurve von der rutschigen und nassen Straße ab. Dabei stieß sie mit einem Rettungswagen zusammen, der einen Krankentransport unternahm. Wäre der Audi nicht mit dem Rettungswagen zusammengestoßen, wäre er in einen Langholzstapel gerast. Bei dem Zusammenstoß wurden die Audi-Fahrerin, der Beifahrer und der Fahrer des Rettungswagens so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Ein Rettungssanitäter und die Patientin blieben unverletzt. Vier Rettungswagen und der Notarzt waren schnell vor Ort, ebenso Polizei und die Feuerwehr Bevern, die sich mit zwölf Mann um die Sicherung der Unfallstelle kümmerte und ausgelaufene Betriebsstoffe aufnahm. Die Straße wurde komplett gesperrt. (bs/fhm)