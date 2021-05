„Drive-In“ macht’s möglich: Corona-Tests ohne Termin

Boffzen/Beverungen. Diese Idee sorgt für strahlende Gesichter bei Bürgermeister Hubertus Grimm und Stadtmarketing-Chef Rembert Stiewe: Projekt Begegnung eröffnet am Mittwoch, 26. Mai, an der Stadthalle Beverungen ein weiteres Drive-In-Testzentrum. „Damit wird der Service für unsere Bürgerinnen und Bürger sowie Besucher der Stadt enorm ausgeweitet. Jeder kann sich unkompliziert testen lassen und das Ergebnis ganz aktuell nachweisen.“ Seit Ende April betreibt Projekt Begegnung in Boffzen am ehemaligen Café Lieblingsplatz sein Drive-In-Testzentrum. „Und es brummt so richtig“, sagt der Leiter des Testzentrums, Tim Probsthain von Projekt Begegnung. „Wir mussten schon die Betriebszeiten ausweiten und haben jetzt auch am Sonntag geöffnet.“

