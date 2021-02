DSDS: Am kommenden Sonnabend geht es in die Kloster-Scheune

Zoè-Priscilla Arnhold hat bei der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ das erste Auswahlsingen im Kloster Bronnbach geschafft. Im Josephsaal der ehemaligen Zisterzienser Abtei im Main-Tauber-Kreis sangen die Top 40 Kandidaten in Dreier- und Vierer-Gruppen vor der Jury mit Dieter Bohlen, Maite Kelly und Mike Singer. Am Ende mussten zehn Kandidaten den Wettbewerb verlassen. Nicht dazu gehörte die 18-Jährige aus Bodenwerder, sie ist weiter dabei. Sie gehört zu den 34 Kandidaten (inklusive die vier Goldenen CD-Kandidaten), die am nächsten Sonnabend, 20. Februar, um 20.15 Uhr in der Scheune des Klosters performen werden – mit Kühen als Gästen inklusive. Erst dann stellt sich heraus, wer mit zum Auslands-Recall nach Mykonos fahren darf. (fhm)

Mehr lesen Sie im TAH vom 15.02.2021.