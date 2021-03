DSDS: Zoe Priscilla Arnhold ist ausgeschieden

Der Song "Stand by me" von Ben E. King war der letzte, den Zoé Priscilla Arnhold aus Bodenwerder (Mitte) bei DSDS gesungen hat.

Bodenwerder. Das Abenteuer "Deutschland sucht den Superstar" ist für Zoé Priscilla Arnhold aus Bodenwerder zu Ende. Sie ist in der Show am Sonnabendabend ausgeschieden. Mit dem Song von Ben E. King "Stand by me" konnte sie die Jury um Dieter Bohlen nicht überzeugen. „Du hast eine große Nummer aus dem Soulbereich gesungen wie ’ne Operette", kommentierte Bohlen Arnholds Leitung. Aufgezeichnet wurde die 15. Folge von DSDS im letzten Jahr auf der griechischen Insel Mykonos. (ue)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der TAH-Ausgabe vom 08.03.21