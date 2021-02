EDEKA Center Brinke öffnet ab dem 16. Februar wieder seine Türen

Stahle. Das EDEKA Center Brinke in Stahle ist seit dem 2. Februar geschlossen. Zum Schutz von Mitarbeitenden und Kunden hat sich der selbstständige EDEKA-Kaufmann René Brinke kurzfristig zu diesem Schritt entschieden, nachdem mehrere Mitarbeitende positiv auf das Coronaviirus getestet wurden. Vorsichtshalber hat er das gesamte Markt-Team in Quarantäne geschickt. Jetzt steht der Wiedereröffnungstermin fest: Am kommenden Dienstag, 16. Februar, öffnet das EDEKA Center Brinke wieder wie gewohnt für die Kunden. „Für mich hat der Schutz meiner Kunden und meines Teams höchste Priorität. Nach dem positiven Testergebnis einzelner Kolleginnen und Kollegen stand deshalb für mich sofort fest, dass wir das ganze Team als Vorsichtsmaßnahme in Quarantäne schicken und den Markt schließen werden“, so René Brinke. Zur Wiedereröffnung hat der selbstständige EDEKA-Kaufmann ebenfalls zusätzliche Schutzmaßnahmen getroffen. „Zum Schutz aller haben wir sämtliche Kontaktflächen im Markt sowie in allen Sozial- und Pausenräumen fachmännisch desinfiziert“, erklärt René Brinke.

Mehr lesen Sie im TAH vom 13.02.2021.