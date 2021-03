Eigentümer gesucht - Polizei stellt Diebesgut sicher

Holzminden. Am Freitagabend konnte durch die Polizei Holzminden ein Kinder-Mountainbike, sowie ein City-Roller sichergestellt werden. Die beiden Fahrzeuge konnten im Rahmen einer anderweitigen Sachverhaltsaufnahme aufgefunden werden. Nach Angaben der beiden Tatverdächtigen wurden diese am Freitag, 5. März, im Stadtgebiet Holzminden entwendet. Nähere Angaben zum Tatort, zu den Tatumständen oder zur Tatzeit wurden nicht gemacht. Die Eigentümer werden gebeten sich mit der Polizei Holzminden (Telefon 05531/9580) in Verbindung zu setzen. Ein Eigentumsnachweis ist erforderlich.