Ein Bilderbuchschatz für die Ritterhofschule Polle

Polle. In diesen doch etwas bedrückenden Zeiten gab es an der Ritterhofschule Polle Grund zu großer Freude und Dankbarkeit, denn die Schule durfte ein ganz besonderes Erbe antreten: Die im Jahr 2017 viel zu früh verstorbene ehemalige Schulleiterin Inge Meister war eine leidenschaftliche und absolut fachkundige Bilderbuchsammlerin und -leserin. Über viele Jahre hinweg entstand so ein wahrer Schatz an wunderschönen Bilderbüchern, aus dem sie häufig den Schulkindern vorlas, mit ihnen die Bilder bestaunte und so ihre eigene Begeisterung für diese besondere Literaturform mit ihnen teilte. Ihr Mann Uwe Meister vermachte diese außergewöhnliche Sammlung nun zu großen Teilen der Ritterhofschule.

