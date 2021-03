Ein neues Leitungsteam für die Kreisvolkshochschule Holzminden

Kreis Holzminden. Es ist eine Rückkehr zu ihrer besonderen Leidenschaft. Seit Anfang des Jahres hat Heike Stratmann-Berthold die Leitung der Kreisvolkshochschule Holzminden übernommen. Damit kann sie sich wieder ganz ihrem Herzensthema, der Erwachsenenbildung, widmen. Es ist das vertrautes Terrain für sie, denn bereits von 2008 bis 2013 war sie stellvertretende Leiterin und Verwaltungschefin der KVHS. Zukünftige Schwerpunkte ihrer Arbeit sieht die studierte Wirtschaftswissenschaftlerin insbesondere im Bereich der Digitalisierung und der finanziellen Konsolidierung der Kreisvolkshochschule.

„Eine Gesellschaft ohne ausreichende Bildung kann sich nicht weiter entwickeln“, ist sich die Heike Stratmann-Berthold sicher, „deshalb ist Weiterbildung im ländlichen Raum – gerade auch in Krisenzeiten wie der momentanen Pandemie – eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe, der ich mich gerne stellen will.“ Die frühere Kämmerin des Landkreises Holzminden hat dabei nicht nur die neuen Bildungsformate im Online-Bereich stärker im Blick, sondern sieht auch den Ausbau von Kooperationen mit Schulen, Hochschulen und Firmen als wichtige Entwicklungsaufgabe. „Daneben steht auch noch das 50-jährige Jubiläum der KVHS an und der Umzug in der Braunschweiger Straße“, sagt die neue Leiterin. Überdies sollen längerfristig auch noch weitere Projekte im sozialen Bereich entwickelt werden, ergänzt sie, „Langeweile kommt da auf Sicht kaum auf!“

Ihre berufliche Karriere startete Heike Stratmannn-Berthold beim Bildungswerk Niedersächsischen Volkshochschulen. Kreisübergreifend hat sie dabei ein Projekt zum Thema „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ verantwortlich koordiniert. Von 2005 bis 2008 begleitete sie verantwortlich beim Landkreis Holzminden die Umstellung des Haushalts von der Kameralistik auf die Doppik und wurde dann ab 2013 Leiterin des Bereiches Finanzen in der Kreisverwaltung.

Als die Stelle der Volkshochschulleitung vakant war, nutzte sie die Gelegenheit, um in das interessante und abwechslungsreiche Gebiet der Erwachsenenbildung bei der Kreisvolkshochschule zurückzukehren und mit dem innovativen Team neue Wege auszuloten und künftig zu beschreiten.

Heike Stratmann-Berthold löst die bisherige kommissarische Leiterin Corinna Schmidt ab, die in ihre frühere Position als stellvertretende Leiterin der KVHS zurückkehrt und dabei weiterhin die Bereichsleitung Arbeit mit verschiedensten Projekten zur beruflichen Qualifizierung, Beschäftigungsmaßnahmen und Ausbildungen inne hat. Komplettiert wird das Leitungsteam durch Susanne Heimes, die für das offene Kursangebot der Kreisvolkshochschule verantwortlich zeichnet.