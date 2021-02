Ein Plädoyer für die Corona-Impfung

Holzminden. Die Beschäftigung im Impfzentrum Holzminden veranlasst mich, ein paar Anmerkungen zur Situation in unserem Land und nicht nur in Holzminden zu machen. Zunächst die gute Nachricht: Das Impfzentrum in Holzminden ist gut aufgestellt und funktioniert. Glücklicherweise ist ja jetzt auch Impfstoff vorhanden. Es könnte noch besser laufen, wenn es mehr Impfwillige gäbe. Die Maximalkapazität des Impfzentrums ist noch nicht ausgereizt. Dafür gibt es unterschiedliche Gründe.

Die zentrale Impfterminvergabe ist schleppend in Gang gekommen. Meines Erachtens hätte man da besser auf eine Planung vor Ort gesetzt. Mit einer Planungsgruppe unter Beteiligung von Einwohnermeldeamt, Gesundheitsamt und Impfzentrum wäre es nicht zu peinlichen Pannen wie der Einladung von bereits verstorbenen Mitbürgern, Kleinkindern und was sonst noch so berichtet wurde gekommen. (Dr. med. Siegfried W. Schulz)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH am 26. Februar 2021