„Ein Verlierer aus Höxter kann in Holzminden kein Gewinner sein“

Holzminden. Die Aussagen im Vorfeld der Ratssitzung am Montag, 15. Februar, aus dem politischen Raum sind eindeutig und bieten wenig Spielraum für Interpretationen: Alexander Fischer, Höxters ehemaliger Bürgermeister und Wunschkandidat Nummer zwei von Bürgermeister Jürgen Daul, wird keine Chance haben, zum Ersten Stadtrat der Stadt Holzminden gewählt zu werden. Zum zweiten Mal steht seine Wahl auf der Tagesordnung des Rates, diesmal mit persönlicher Vorstellung Alexander Fischers. Die Hoffnung der Fraktionen ist, dass Fischer selbst die Reißleine zieht, seine Bewerbung zurückzieht und sich so den persönlichen Auftritt und die Schmach der Nichtwahl im Stadtrat erspart.

Die sich abzeichnende Ablehnung der Ratsmitglieder hat mehrere Gründe. Zum einen wird Bürgermeister Daul vorgehalten, er habe, wie schon bei seinem Wahlvorschlag Silvia Storll, vorab wieder nicht das Gespräch mit den Fraktionen gesucht. Stattdessen hatte Fischer in den letzten Wochen mit einigen Fraktionen das Gespräch gesucht – allerdings nicht mit allen. „Wir haben ihm deutlich machen müssen, wir werden dich nicht wählen“, sagt SPD-Fraktionsvorsitzender Martin Gumpert auf Nachfrage des TAH und wird noch deutlicher: „Ein Verlierer aus Höxter kann in Holzminden kein Gewinner sein. Wir haben ihm angeraten, sich das zu ersparen, was seiner Vorgängerin widerfahren ist.“ (spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 11. Februar