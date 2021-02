Ein Wintermärchen mit Schönheitsfehlern

Kreis Holzminden. Strahlender Sonnenschein, eine tief verschneite Landschaft – der Kreis Holzminden ist ein Wintermärchen. TAH-Leser schicken sensationelle Winterfotos in die TAH-Redaktion. Klasse. Doch es gibt auch die Schönheitsfehler: Busse und Bahnen fahren nicht, in den Schulen fällt der Präsenzunterricht für die Grundschüler und die Abschlussklassen aus. Auch die Notbetreuung ist gestrichen – auch am Mittwoch. Und auf den Straßen: „Es ist weiterhin angespannt“, teilt die Polizei Holzminden mit. Die Räumdienste kämpfen dagegen an, die Mitarbeiter der Abfallwirtschaft auch. Nachdem am Montag die Müllabfuhr ausgesetzt werden musste, sind die Fahrzeuge am Dienstag wieder unterwegs. Und TAH-Wetterexperte Jürgen Höneke wälzt bereits die Statistik: So viel Schnee hat es schon lange nicht mehr gegeben im Kreis Holzminden. (bs)

