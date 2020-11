Einbruch in Höxteraner Schule - Zeugen gesucht

Höxter. Unbekannte brachen in Höxter in eine Schule in der Straße Im Flor ein. Im Zeitraum von Sonnabend, 14. November, 14 Uhr, bis Montag, 16. November, 6.30 Uhr, stahlen die Täter Bargeld. Der Sachschaden, den die Einbrecher verursachten, wird auf rund 500 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Höxter bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 05271/9620.