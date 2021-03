Eine Ära geht zu Ende: Friedrich Wilhelm Winter hört als Fährmann auf

Polle. Mit Ablauf des Jahres 2021 wird Friedrich Wilhelm Winter das letzte Mal von Polle zum Heidbrink auf die andere Seite der Weser übersetzen, dann geht eine Ära zu Ende. Über vier Generationen ist in der Familie Winter der Beruf des Fährmannes vom Vater an den Sohn weitergegeben worden. Der Landkreis Holzminden muss jetzt für den Betrieb einen neuen Pächter finden. Der Beruf des Fährmannes ist schon immer ein besonderer gewesen. So taucht dieser sehr alte Beruf auch in der Mythologie und in Erzählungen auf. Dabei ist das Übersetzen von einer Flussseite zur anderen eine Metapher für einen wichtigen Schritt auf einer Reise. Der Fährmann wird dabei immer positiv als Helfer und auch als Zuhörer oder Berater dargestellt, meist ist er schweigsam, unbestechlich und mit kleiner Münze zufrieden.

