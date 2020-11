Eine Konstante in der Pandemie: der Wochenmarkt in Holzminden

Holzminden. Der kleine Lockdown hat private Terminkalender leer gefegt. Größere Familienfeiern sind verschoben, Skatrunden ausgesetzt, öffentliche Konzerte, Herbst- und Weihnachtsmärkte abgesagt. Ein fester Termin im Kalender öffentlicher Veranstaltungen, der auch in dieser Zeit Bestand hat, ist in Holzminden der Wochenmarkt. Die TAH-Redaktion hat sich gefragt, ob das Interesse am Einkauf im Freien durch die Pandemie gestiegen ist und wie sich Marktbeschicker und -besucher im sonnabendlichen Marktgeschehen fühlen. Hat die Pandemie das Einkaufen verändert? (beb)

Mehr lesen Sie im TAH vom 9. November 2020.