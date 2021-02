Eine traurige Straßentheater-Ampel zum abgesagten Festival in Holzminden

Holzminden. Es blieb am Ende keine andere Wahl: Das für Pfingsten geplante 16. Internationale Straßentheater-Festival Holzminden hat die Stadt angesichts der Corona-Pandemie abgesagt (der TAH berichtete). Die Straßentheater-Fans der Region und die überregionale Szene sind traurig. Die Haus-Agentur Hansen Kommunikation Collier GmbH aus Köln, die die Straßentheater-Ampel erfunden und all die typischen Plakate der Festivals gestaltet hat, hat diese Traurigkeit thematisiert, eine weinende Straßentheater-Ampel kreiert und als solidarischen Gruß nach Holzminden geschickt. Der TAH möchte sie seinen Lesern nicht vorenthalten. Für die Künstler, die in diesem Jahr in Holzminden auftreten wollten, ist die pandemiebedingte Absage besonders bitter. „Es bleibt der Wunsch, dass wir viele von ihnen bei einem hoffentlich wieder unbeschwerten Festival 2023 begrüßen können“, so Projektleiterin Heike Leupold. „Alle Fans des Festivals sind aufgerufen, bis dahin in Vorfreude auszuharren!“ Im nächsten Jahr soll das Festival in Holzminden nicht stattfinden, dann ist turnusgemäß Detmold an der Reihe. (spe)