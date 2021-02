Einer der letzten Clowns des Weserberglands

Fürstenberg (fhm). Ein einzelner Clown ließ sich am Donnerstag nicht beirren und startete in die „heiße Phase“ der närrischen Zeit, die es in diesem Jahr wegen Corona eigentlich gar nicht gibt. Doch einer der letzten Clowns des Weserberglands wollte Weiberfastnacht nicht einfach so vorbei gehen lassen und sang Alaaf und Helau in die Runde: „Fürstenberg Helau, Lockdown, Flockdown...egal, ist Weiberfastnacht“.