Eingefrorene Melkroboter und Landwirte im Winterdienst

Kreis Holzminden. Ganz plötzlich hatte sich das ganze Weserbergland in ein Winterwunderland verwandelt. Trotz vieler Vorbereitungen sorgte der Schnee in kürzester Zeit für Chaos auf den Straßen und im öffentlichen Leben. Inzwischen ist Tauwetter, fast Frühling. Doch der Winter hatte für viele Konsequenzen. Nicht nur für den Räum- und Streudienst der Straßenmeisterei bedeutete dies, Wechselschichten ab 3 Uhr in der Früh und Überstunden. Auch auf den landwirtschaftlichen Betrieben im Kreis Holzminden herrschte Hochbetrieb und Schneechaos. Christian Ahlswede aus Holzen bewirtschaftet einen Milchviehbetrieb und berichtet von schlaflosen Nächten in der letzten Woche. Trotz vieler Vorkehrungen war die enorme Kälte eine große Herausforderung für den Landwirt, aber auch für die Tiere.

