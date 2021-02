Einige Bieter für das Jugendfreizeitheim Silberborn

Silberborn. Nachdem die Angebotsfrist am 31. Januar geendet ist, gibt es für den Kauf des Jugendfreizeitheims des Landkreises Northeim in Silberborn mehrere Interessenten. Insgesamt acht Angebote sind für den Kauf des Heims mit dazugehörigen Grundstücksflächen, Wirtschaftsgebäude mit Schlaftrakt, Sporthalle und Außen-Sport- und Freizeitanlagen eingegangen. Das Objekt war vom Landkreis Northeim neu zum Verkauf ausgeschrieben worden, nachdem der Verkauf für einen Euro an den Allgemeinen Rettungsverband Niedersachsen-Süd mit Sitz in Göttingen im Herbst gescheitert war (der TAH berichtete). Die Gremien des Landkreises Northeim sollen sich jetzt mit diesen Geboten bis Ende März befassen und zu einem Beschluss kommen. (r/spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 13. Februar