Einige Kreis-Holzmindener haben doch einen Impftermin

Kreis Holzminden. Der Frust war groß am Donnerstag vergangener Woche. Als die Verteilung der Impftermine begann, schauten die Menschen im Kreis Holzminden in die Röhre. Aufgrund fehlenden Impfstoffs ist eine Terminvergabe im Impfzentrum Holzminden durch das Land Niedersachsen noch nicht möglich. Somit konnten keine Termine gebucht werden, es blieb vorerst nur die Warteliste. Doch einige Bürger des Landkreises wollten nicht auf die Terminvergabe für ihr Impfzentrum in Holzminden warten, sondern schauten sich das an, was in der Liste der angebotenen Impfzentren im Impfportal zu finden war. Und sie schauten es sich nicht nur an, sie versuchten dort einen Impftermin zu bekommen. Einige Glückliche schafften es, im Impfzentren von Nachbarkreisen einen Termin zu buchen. Rechtlich, so erklärte das Sozialministerium auf Anfrage des TAH, sei das möglich. Wegen des knappen Impfstoffs sollen aber die Menschen in Niedersachsen jetzt nur noch im Impfzentrum des eigenen Landkreises geimpft werden. Damit solle verhindert werden, dass für die Impfung zu große Entfernungen zurückgelegt werden müssten und es zu Unwuchten bei der Impfstoffverteilung zwischen den Kommunen komme, teilte das Gesundheitsministerium am Freitagabend mit. Bereits vereinbarte Termine würden aber bestehen bleiben.

Mehr lesen Sie im TAH vom 01.02.2021.