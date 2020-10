Einkaufen im Lichterglanz in Höxter mit Maskenpflicht

Höxter. Zwar steigen die Infektionszahlen im Kreis Höxter weiter an, jedoch soll das „Einkaufen im Lichterglanz“ am Sonnabend, 31. Oktober, in Höxter stattfinden. Allerdings gelten dafür neue Sicherheitsvorgaben. Demnach gilt am Sonnabend zwischen 17 und 23 Uhr im Bereich der Innenstadt eine Maskenpflicht. Die Stadt kündigte Platzverweise für den Fall einer Missachtung an und erinnerte gleichzeitig an die bereits vorhandenen Corona-Regelungen: unter anderem dürfen sich im öffentlichen Raum maximal fünf Leute treffen, die aus mehr als zwei Haushalten kommen. (fhm)