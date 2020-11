Einkaufstest der Holzmindener Verkehrsinitiative Nachhaltige Mobilität

Tilman Wittkopf macht die Packprobe und alles verschwindet in den Fahrradtaschen. Foto: Verkehrsinitiative

Holzminden. Wieviel Einkaufswagen passt auf ein Fahrrad? Diese Frage stellte sich die Holzmindener Verkehrsinitiative Nachhaltige Mobilität und startete einen Versuch. Treffpunkt war ein Einkaufsmarkt an der Allersheimer Straße. Erstes Fazit: „Die hier neu errichtete Abstellmöglichkeit für Fahrräder ist vorbildlich. Sie ist sehr nah am Eingang, überdacht und bietet stabile Bügel zum Anlehnen und Anschließen des Rades.“ Das Ergebnis des Versuchs war überraschend für die Tester: Alle Waren eines gut gefüllten Einkaufswagens verschwanden problemlos in den zwei Packtaschen des Fahrrades. Nur die Packung Toilettenpapier musste mit einem Platz auf den Packtaschen vorlieb nehmen.

