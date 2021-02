Einsatz für die Feuerwehr Heinsen

Heinsen. Eine „Ölspur“ hat am Freitagvormittag, 19. Februar, die Ortsfeuerwehr Heinsen beschäftigt. Es war gegen 8 Uhr, als der Alarm die Einsatzkräfte erreichte. Gemeldet wurde die Verunreinigung im Bereich der Weserstraße in Heinsen. Bei der genaueren Überprüfung durch die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr wurde festgestellt, dass die Verunreinigung bereits auf der Hauptstraße, von Polle kommend zu erkennen war und bis in die „Weserstraße“ reichte. Auf einer Länge von rund 600 Metern zog sich somit die bunt schillernde Verschmutzung hin. Mit Ölbindemittel sowie mit flüssigem „Ölkiller“ wurden die entsprechenden Bereiche abgestreut beziehungsweise eingesprüht und somit unschädlich gemacht. Insgesamt war die Feuerwehr unter der Einsatzleitung von Patrick Ruffing rund zwei Stunden mit den Arbeiten beschäftigt bevor der Einsatz beendet werden konnte. (gl)