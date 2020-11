Einzelhandel an der Allersheimer Straße: Viel Kritik für innenstadtrelevanten Vorstoß

Holzminden. Die WIR/GFH/UWG-Gruppe im Rat der Stadt Holzminden will den gültigen Bebauungsplan „Zwischen Karlstraße und Allersheimer Straße“ und die bestehende Sortimentsbeschränkung aufheben sowie hier auch „Einzelhandelsbetriebe, die zusammen ein Einzelhandelszentrum mit mehr als 800 Quadratmetern Gesamtverkaufsfläche bilden“, zulassen. Der Sachverhalt ist komplex, es gibt viele baurechtliche Fallstricke: Der eigentliche Antrag ist inhaltlich und redaktionell bereits zweimal abgeändert worden, so wurde jetzt im Bauausschuss der Stadt der zweite Änderungsantrag der Gruppe beraten. Und auch hier wurden die Gruppe und ihr Antragsteller Gerd Schläger mächtig abgewatscht. Am Ende verfehlte der Antrag schon im Fachausschuss deutlich die Mehrheit, und so könnte der Versuch, neuen Einzelhandel an der Allersheimer Straße möglich zu machen, ein frühes Ende gefunden haben. Mächtig Kritik gab es für diesen Vorstoß vom Werbekreis-Vorstand und von Kaufmann Ralf Schwager, der von solcher Politik die Holzmindener Innenstadt und die Existenz seines Kaufhauses bedroht sieht. (spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 3. November